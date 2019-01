Schoonzoon schiet schoonmoeder dood met jachtgeweer in Suriname

PARAMARIBO, 12 jan – De verdachte A.D. heeft op zaterdag 12 januari in het politie ressort Lelydorp zijn 51-jarige schoonmoeder dodelijk geraakt met een jachtgeweer. De politie in Suriname kreeg de melding van het voorval omstreeks kwart voor tien vanmorgen.

Het motief kan gezocht worden in de relationele sfeer. De verdachte is voortvluchtig. Hagel uit het geweer heeft ook een zoon van het slachtoffer in zijn been geraakt. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.

De interventie eenheden van de politie werken reeds aan de opsporing en aanhouding van de verdachte A.D.De recherche van regio Midden onderzoekt deze zaak verder.