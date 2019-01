Politie Suriname: ‘geen drugs aangetroffen in overige containers’

PARAMARIBO, 12 jan – Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen een persconferentie gegeven in verband met de drugsvangst afgelopen week in containers met rijst. De politie zegt dat zij op dinsdag 8 januari een melding heeft gekregen van de Port Control Unit dat de hondenbrigade drugs in een container heeft opgespoord.

Overige containers

Op basis hiervan werden er acht containers als verdacht aangemerkt. De uitkomst van de inspectie van alle 8 containers heeft een vondst van 94 zakken opgeleverd met een totaal gewicht van 2.344,50 kilo cocaïne. Deze hoeveelheid zat in slechts 1 container, die reeds op dinsdag door de hondenbrigade is bespeurd.

Verdachten

De politie heeft een aantal mensen gehoord en benadrukt dat de mensen die zijn gehoord, niet als verdachte zijn gehoord. “Er is absoluut niemand als verdachte aangemerkt. Ook is er niemand nog door ons opgehaald of aangehouden in het kader van het onderzoek. “Als u als pers zelf uw verhaal wilt maken, dat is aan u” aldus een woordvoerder. De exporteur op wiens naam de documenten stonden is ook geen verdachte. Er zijn wel verdachten in beeld gebracht maar daar doet de politie in het belang van het onderzoek geen uitspraken over.

Aanhouding Nickerie

De politie afdeling zware criminaliteit geeft aan dat terwijl zij nog bezig was om voorbereidingen te treffen om richting het westen (Nickerie -red) te gaan, zij al geconfronteerd werd met een bepaalde naam en een bepaalde aanhouding. “Dat is niet in onze opdracht gebeurt, wij weten daar niets van” aldus de politie.

Grote jongens

Ook de politie noemt dit een enorme drugsvangst van ‘grote jongens’. “Zo een grote lading, het zullen geen kleine jongens zijn” aldus de korpschef. “Het is niet gemakkelijk om de grote boys achter dit soort ladingen in de kraag te vatten” aldus de politie.