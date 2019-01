Persconferentie politie Suriname over drugs in rijstcontainers moet duidelijkheid brengen

PARAMARIBO, 12 jan – De afdeling Public Relations van het Korps Politie Suriname heeft bekend gemaakt dat er straks, om 10.00u lokale tijd, een persconferentie wordt gehouden in haar conference room aan de Duisburglaan. Tijdens deze persconferentie zal worden ingegaan op de recente drugsvangst in rijstcontainers afgelopen dinsdag in Paramaribo. Tot nu toe is de politie erg zuinig geweest met de officiële informatie in deze zaak.

Dat heeft ertoe geleid dat er veel ruis is in de berichtgeving naar en van de pers. Zo meldde de Surinaamse nieuwssite Starnieuws maar ook De Ware Tijd op basis van hun eigen bronnen, dat de Nickeriaanse ondernemer Oemrawsingh zou zijn opgehaald bij zijn woning, is verhoord en daarna heen is gezonden. Vervolgens is gevlucht. Dat blijkt pertinent niet waar, volgens de woorden van zijn advocaat Irwin Kanhai.

Ook de politie ontkende dat er mensen zouden zijn aangehouden. Daarnaast is ook nog steeds niet duidelijk hoeveel kilo’s drugs exact in de containers aanwezig waren. Hopelijk kan de persconferentie meer duidelijkheid verschaffen over de daadwerkelijke gang van zaken in deze grote drugszaak.

UPDATE: de persconferentie is zojuist begonnen: