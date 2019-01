Exclusief interview met Ronnie Brunswijk in Suriname voor 10e editie Alakondre Magazine

ROTTERDAM, 12 jan – Deze maand komt alweer de tiende editie uit van het Surinaams-Nederlands magazine Alakondre. In deze uitgave, die binnenkort te koop is bij 750 verkooppunten, daarom een exclusief interview met Ronnie Brunswijk vanuit Suriname.

Een team van Alakondre Magazine was afgelopen maand in Suriname om met de voormalig rebellenleider te praten. Dat leverde een interessant verhaal over deze omstreden en roemruchte leider in het tijdschrift dat al twee jaar bestaat.

En tussendoor vierden ze het nieuwe jaar met een culturele wasi samen met Brunswijk: