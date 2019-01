Starnieuws: ‘Nickeriaanse ondernemer in mega drugszaak Suriname spoorloos’

NICKERIE, 11 jan – Nieuwe en verrassende wending in de zaak van de megadrugsvangst in containers afgelopen dinsdag: De Nickeriaanse ondernemer Nitinder Oemrawsingh, die in verband wordt gebracht met de containers, zou spoorloos en vermoedelijk het land uit zijn. Dat beweert nieuwssite Starnieuws uit Suriname.

Oemrawsingh zou dinsdag door een arrestatieteam als ‘getuige’ in de megadrugszaak van meer dan 2300 kilogram zijn gehoord. Hij is thuis bij hem in de Corantijnpolder opgehaald aldus Starnieuws, die verneemt dat hij na verhoor is heengezonden en intussen spoorloos is.

Het verhaal is opmerkelijk omdat de politie tot nu toe formeel ontkend dat er aanhoudingen zijn verricht. Pas vijf dagen na de enorme drugsvangst zal de politie zaterdag een persconferentie houden hierover, schrijft Starnieuws.

Ook De Ware Tijd meldt dat de man spoorloos is verdwenen.