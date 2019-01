RET buschauffeurs eisen ontslag van in opspraak geraakte atletiektrainer

ROTTERDAM, 11 jan – Buschauffeurs van het Rotterdamse vervoersbedrijf RET eisen dat hun collega, de in opspraak geraakte atletiektrainer Jerry Monsels, per direct ontslagen wordt. We willen nooit meer iets met hem te maken hebben zeggen ze tegen het Algemeen Dagblad, nadat ze vernomen hadden dat hun collega jarenlang meisjes zou hebben misbruikt.

De RET had de 58-jarige atletiektrainer die buschauffeur bij het bedrijf is, begin deze week al op non-actief gesteld nadat het nieuws naar buiten kwam. Maar dat is niet genoeg voor een groep chauffeurs. Die eisen zijn vertrek omdat ze niet willen dat passagiers hem met de overige chauffeurs associëren.

“We willen niet dat passagiers ons allemaal als smeerlappen zien en daarom willen we ons van hem distantiëren” zeggen ze tegen de krant. De RET gaat onderzoeken wat een mogelijke vervolgstap kan zijn.