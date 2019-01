Nederlandse studenten blazen Moengo Markt in Suriname nieuw leven in.

MOENGO, 11 jan – In samenwerking met de Stichting SOIL gaan zes Nederlandse studenten de Moengo Markt weer zijn levendigheid teruggeven. Daarom werken ze aan een nieuw concept om de agro-economie in Moengo en omstreken weer te stimuleren. Het doel is om de markt continuïteit te geven. Om deze reden zijn de studenten in Suriname bezig met het samenbrengen van een groep lokale bewoners die, nadat de studenten weg zijn, de taak op zich zullen nemen om de markt in levend te houden.

Sinds vijf weken vindt daarom weer iedere vrijdag de Moengo Markt plaats in het marktgebouw. Onder begeleiding van muziek en veel verschillende standhouders begint de markt zijn euforische sfeer terug te krijgen. Op dit moment zijn er stands met bio- groenten en -fruit, kleding, planten, sieraden, sappen, ijsjes en zelfs eettentjes die bami en nasi verkopen. Ook rijden, op vrijdag, de bussen van Moengo naar het marktgebouw om u van transport te voorzien.

Toch is de markt pas net weer begonnen waardoor er nog een groot aantal aan tafels vrij zijn. Dit is erg jammer. Daarom kunt u zich nog altijd opgeven als u iets kan toevoegen aan de markt voor een klein bedrag aan standgeld. Zou mee willen doen met de Moengo Markt? Bel dan het nummer: +597 891-7778.

Voor meer informatie en de nieuwste ontwikkelingen van de Moengo markt kunt u altijd terecht op de Facebookpagina “Moengo Markt“. Ook is er een Instagram account en kunt u altijd bellen op het bovenstaande nummer voor vragen of opmerkingen.