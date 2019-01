Caribbean Valentine’s Party op zaterdag 16 februari in Rijswijk

RIJSWIJK, 11 jan – Midden in de winter kun je op zaterdag 16 februari 2019 genieten van een heerlijke Caribbean Valentine’s Party met twee topbands: PASSION & 2-REMEMBER! We gaan van 23.00u – 04.00u lekker dansen en sjansen op de beste Caribische live muziek van toen en nu, in de Sir Winston Club Rijswijk. En de Super Early Birds van slechts 12 euro ex fee zijn alleen dit weekend nog te koop hier online via Eventbrite.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits uit Suriname. Het is VALENTINE en het thema luidt: ** LOVE **!

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL met of zonder flessen op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info. Check ook dit filmpje van de vorige keer:

De Sir Winston Club is een exclusieve en sfeervolle locatie die tegen NS Station Rijswijk (Zuid-Holland) aanligt. Ook voor de bezoekers die met de auto komen, is de club gemakkelijk te vinden, want deze is gevestigd dichtbij de toeritten naar de A4 en de A13. Je kunt gratis parkeren aan het Kessler Park / Lange Kleiweg.

INFO

Caribbean VALENTINE’s Party

Datum: Zaterdag 16 februari 2019

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston Club

Adres: Generaal Eisenhowerplein 27, Rijswijk

Toegang: 30+

Dresscode: a touch of red!

Prijs: EARLY BIRD 12 euro excl fee HIER online te koop