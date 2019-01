Advocaat Kanhai: ‘Nickeriaanse rijstondernemer niét gevlucht uit Suriname en niet spoorloos’

PARAMARIBO, 11 jan – De tegenstellingen in de berichtgeving over rijstondernemer Nitinder Oemrawsingh nemen toe. Volgens zijn advocaat, Irwin Kanhai, is de rijsthandelaar niét gevlucht, gewoon aanwezig in Suriname, nooit opgehaald en zeker nooit aangemerkt als verdachte. Anders was dat per brief meegedeeld. Dat zegt de bekende strafpleiter in een interview met Giwanni Zeggen van RADIO 10.

De Surinaamse nieuwssites Starnieuws en De Ware Tijd meldden eerder vandaag op basis van hun eigen bronnen, dat de ondernemer Oemrawsingh gisteren zou zijn opgehaald bij zijn woning, is verhoord en daarna heen is gezonden. Vervolgens is gevlucht. Dat blijkt pertinent niet waar, volgens de woorden van Irwin Kanhai.

Kanhai weet dat de containers waarin rijst wordt geexporteert al sinds 31 december op de nieuwe haven aanwezig zijn. Bij het vullen van de containers zijn er dusdanig veel mensen bij geweest, dat het haast ónmogelijk is dat niémand heeft gezien dat er andersoortige verpakking tussen de rijstzakken zat. Kanhai: ‘ Naast de douanecontrole, was bij die dag van het vullen van de containers, ook LVV aanwezig om de containers te gassen voor conservering van de rijst. Verder was er erg veel personeel. De container is geladen en heeft toen op een truck het terrein verlaten.

Nitinder Oemrawsingh

Uit het douanedossier blijkt ook dat mijn client Nitinder Oemrawsingh niet eens aanwezig was op de dag dat de container is geladen. Mijn client is al jarenlang exporteur van rijst. Dit is niet zijn eerste lading. Aangezien er zoveel mensen van verschillende instanties op de locatie aanwezig waren, is het ónmogelijk dat men de afwijkende pakketten niet heeft gezien.” Daarmee suggereert de raadsman mogelijkerwijs dat de drugspakketten dus niet op de pellerij zijn opgeladen.