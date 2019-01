Surinamers richten internationaal FinTech bedrijf op

PARAMARIBO, 10 jan – Een team van Surinamers heeft onlangs een internationaal FinTech bedrijf opgericht en gaat voor ‘een financieel gezonder Suriname’’. Het bedrijf OuroX is de allereerste FinTech startup van Surinaamse komaf en focust zich op het verbeteren van financiële transacties en -interacties in Latijns Amerika en het Caribisch gebied, beginnende uiteraard, in Suriname.

Fintech is een verzamelnaam voor innovatieve producten en diensten in de financiële sector die zijn en worden ontwikkeld om de kwaliteit, snelheid en gebruiksgemak van de financiële dienstverlening te optimaliseren. Het team bestaande uit jonge, ambitieuze Surinamers is net terug uit Amerika, Zuid Amerika en Azië, waar zij op meerdere Blockchain en FinTech beurzen hebben gestaan ter promotie van OuroX.

Wat zij meekregen tijdens hun mini-wereldreis, omringd door de grootste FinTech industrie-experts, was voor hen een bevestiging: Nu kan en moet het gebeuren. Kijk voor meer info over het bedrijf op https://ourox.io