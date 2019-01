Scholiere steekt klasgenote in gezicht tijdens ruzie op school in Suriname

PARAMARIBO, 10 jan – Via WhatsApp wordt momenteel onderstaand filmpje verspreidt, waarin te zien is dat twee scholieren in Suriname met elkaar vechten. Het ene meisje zou haar klasgenote daarbij met een scherp voorwerp in het gezicht hebben gestoken. Net wanneer ze voor een tweede keer wil uithalen wordt ze tegengehouden door andere klasgenoten.

Het is niet duidelijk waar en wanneer dit heeft plaats gevonden. De website Opium Noir spreekt van een gevecht vandaag in de klas op een Muloschool te Noordpoolweg te Paramaribo. Het meisje dat heeft gestoken zou slechts 13 jaar oud zijn.

Maar die site schrijft wel vaker dingen op die niet kloppen dus we wachten de officiële berichtgeving af. Filmpje: