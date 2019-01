SBB gedenkt Nationale stichting voor Blinden en slechtzienden in Suriname

PARAMARIBO, 10 jan – Namens het personeel van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) heeft de directeur Onderzoek en Ontwikkeling Rene Somopawiro op donderdag 10 januari, een geldbedrag aan de directeur van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS), Natasia Hanenberg-Agard overhandigd.

Deze geste vloeit voort uit de opbrengsten van een geslaagde Cook out die de SBB op 14 september 2018 j.l. heeft georganiseerd in verband met haar 20 jarig bestaan. Het doel van de Cook out was om de saamhorigheid onder het personeel van SBB te bevorderen. Het personeel van de SBB wil met deze geste de NSBS ondersteunen met het onbaatzuchtige en mooie werk dat zij doen.

Mevrouw Hanenberg is dankbaar en geeft aan dat deze geste een mooie manier is om het jaar te beginnen. De stichting heeft een aantal activiteiten gepland voor dit jaar en elke gift levert een bijdrage aan het realiseren daarvan.