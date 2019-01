‘President Bouterse heeft de reputatie van de Procureur Generaal proberen te vernietigen’

PARAMARIBO, 10 jan – Procureur-generaal Roy Baidjnath Panday (l) dinsdag bij de beëdiging van 47 milieu inspecteurs tot Buitengewoon Agent van Politie in Suriname. President Desire Bouterse heeft zich op die dag tijdens een persconferentie zeer laatdunkend uitgelaten over de vervolgingsbaas tijdens een persconferentie. Hij beschuldigde de PG ervan, met het plan te zijn gekomen om artikel 148 te gebruiken, om het 8 decembermoordproces stop te zetten.

De PG heef deze bewering van Bouterse direct tegengesproken en zegt in ABC Actueel op Radio ABC dat het idee om artikel 148 te gebruiken absoluut niet van hem komt. De president maakte in juni 2016 gebruik van artikel 148 van de Grondwet om in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal bevelen te geven in het Decemberstrafproces.

In een verklaring zegt de Stichting 8 december 1982: “Bouterse heeft de reputatie van de PG als lid van de rechterlijke macht proberen te vernietigen door hem te betichten als degene die de rechtsgang in het 8 decembermoordproces wilde stoppen.”

Ook de politieke partij DA’91 heeft gereageerd en roept president Bouterse op tot inkeer te komen en zijn excuses publiekelijk aan te bieden aan Baidjnath Panday, de totale rechterlijke macht en ook aan de Surinaamse samenleving. DA’91 stelt in een verklaring dat de persconferentie van Bouterse van dinsdag getypeerd kan worden als een zoveelste bewijs van de ernstige ongeschiktheid om op waardige wijze invulling te geven aan de functie van president.

ABOP-parlementarier Edward Belfort is niet te spreken over de uitlatingen van president Desi Bouterse en noemt het leugens. Met de beschuldigingen naar de PG, heeft Bouterse wederom getoond niet de waarheid te spreken, zegt Belfort:

De bewering van president Bouterse dat de rechterlijke macht in Suriname politiek bedrijft met het 8 decemberstrafproces, is een vorm van laster. Dat zegt columnist Theo Para in een column.