Politie Suriname: Nog géén verdachte, lab onderzoekt ‘spul’

PARAMARIBO, 10 jan – In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, is er géén sprake van aanhoudingen in de drugszaak van Suriname, waarbij deze week bijkans 2300 kilo cocaïne is aangetroffen in containers op de Surinaamse haven. Dit is de eerste officiële informatie vanuit de zijde van Surinaamse politie, sinds dinsdag 9 januari, toen via het informele circuit nieuws naar buiten kwam over vermeende drugsvangst.

Politiewoordvoerder Humphrey Naarden vertelt in een interview aan het plaatselijke radiostation RADIO 10, dat berichtgeving, als zou de eigenaar (Nitinder Oemrawsingh-red) van een Nickeriaans rijstbedrijf (Nivash rijst –red), zijn aangehouden, ook hem bijzonder heeft verbaasd.

Naarden was eerder werkzaam bij de afdeling narcoticabrigade en haalde in het radio-interview voorbeelden uit zijn praktijkervaring aan, waarbij iemand op wiens naam een container stond, niet degene was die de drugs ook daadwerkelijk in de container had gezet.

Vervalsing zegels

In het algemene criminele circuit blijkt het regelmatig voor te komen dat zegels worden vervalst. De normale procedure is dat ambtenaren een container (tijdens het laden) inspecteren en daarna een ambtelijk zegel op de container plaatsen om daarna vervoerd te worden naar de haven en op een ander moment verscheept te worden. Uit de ervaring van de drugsopsporingsautoriteiten blijkt, dat kwaadwilligen deze containers, die soms dagenlang wachten op verscheping, openbreken, opnieuw inladen met verboden spullen en daarna een nieuw zegel erop plaatsen, dat zo goed is vervalst, waardoor het onderscheid met de ambtelijke zegel nauwelijks zichtbaar is. Of deze handelwijze van criminelen ook het geval is in deze Surinaamse drugszaak, kon de politiewoordvoerder in het belang van het onderzoek nog niet aangeven.



Informatieverschaffing versus verdachte

Volgens de politiewoordvoerder betekent het niet dat iemand die gevraagd wordt zich te melden voor nadere informatie, ook daadwerkelijk een verdachte is. Ook betekent het niet, dat iemand op wiens naam een container staat, dan meteen wordt aangehouden voor vervolging of voorgeleiding naar de hulpofficier van justitie.

Status van onderzoek

Heden, 10 januari, is het onderzoek nog in volle gang. Het zou gaan om bijkans 8 containers die zijn aangemerkt als verdacht. Er worden monsters getrokken uit de zakken met afwijkende inhoud (geen rijst). Deze monsters worden verstuurd naar het laboratorium waar onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van de chemische verbinding die kan worden aangemerkt als cocaïne. Dit gegeven is belangrijk voor een rechtsgang, waarbij het voor rechters bewezen moet zijn dat er sprake is van verdovende middelen. Volgens de informatie van de Surinaamse politie, verwacht men vandaag alle aangemerkte containers te strippen.





Redactionele samenvatting:

Op dinsdag 8 januari wordt via whatsapp en social media in Suriname foto’s verspreid waarbij er een grote hoeveelheid afwijkende verpakkingen wordt aangetroffen in containers waar ook rijst in zit.

Op diezelfde dag wordt eveneens via social media de naam genoemd van een ondernemer op wiens naam de exportdocumenten van de container zouden staan: Nitinder Oemrawsingh.

Er gaat dan een foto rond van de man in kwestie

Aan het einde van 8 januari melden media dat deze meneer zou zijn aangehouden en plaatsen een foto van hem met zwarte balk als verdachte.

Ondertussen is er op de website van het Korps Politie Suriname geen officiële melding van drugsvangst, ook geen melding van de hoeveelheid en nog minder vermelding van aanhouding.

Opvallend is dat op de eerste dag 2 containers worden geopend waar er al meteen afwijkende verpakkingen worden aangetroffen, terwijl er volgens informatie, 8 containers zouden zijn.

Op woensdag 9 januari worden als onderdeel van de 8 containers, nog meer containers gestript, maar daar wordt geen afwijkende inhoud aangetroffen.

Op social media wordt gemeld dat er sprake is van een pellerij die zijn rijst levert aan een andere exporteur, die vervolgens verantwoordelijk is voor de export. Of dat klopt is niet duidelijk, de politie kan daar geen mededelingen over doen hangende het onderzoek.

De foto’s van de vangst die worden vertoond in het informele circuit, laten zien dat de verpakkingen in de containers zichtbare verschillen tonen: bij de ene is te zien dat het gaat om rijst, bij de andere is vrijwel direct te zien dat het gaat om vierkante en hoekige verpakkingen. Volgens ingewijde shippingsdeskundigen, zou het meteen zijn opgevallen als deze 2 soorten verpakkingen tijdens de inspectie van containers reeds aanwezig zou zijn, omdat ook vaak tijdens het laden er steekproeven worden gedaan voordat een container vanuit het terrein van een eigenaar of shippingsbedrijf vertrekt.

Er moet officieel nog worden vastgesteld OF het om de chemische verbinding met de naam cocaïne gaat

Er moet officieel nog worden vastgesteld om hoeveel kilo het gaat

Er is op dit moment geen sprake van opsluiting in de gevangenis