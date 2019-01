Oplossing voor zware vervuiling van Brownsberg Natuurpark in Suriname

PARAMARIBO, 10 jan – Een Nederlandse ondernemer die al meer dan 20 jaar diensten en producten aan diverse grote maatschappijen werkzaam in de industrie in Suriname levert, claimt een oplossing te hebben bedacht voor de ernstige en veelal onderschatte problemen die ontstaan zijn rondom het delven van goud. Zijn initiatief ‘Gold Water Projects’ en het oprichten van een foundation moet ook een oplossing bieden voor de zware vervuiling van het Brownsberg Natuurpark in Suriname.

Na zijn eerste bezoek aan Suriname ontstond bij Egbert Timmer, oprichter van de foundation, een soort van ideologie om iets terug te doen voor de natuur van het land. Eenmaal terug in Nederland heeft hij zijn expertise gecombineerd en uitgewisseld met een select tal van ‘vakspecialistische relaties’, dit om een oplossing te zoeken en uiteindelijk te vinden voor de bestaande vervuiling en het verdere gevaar voor mens, dier en natuur.

“In de daarop volgende jaren ben ik minstens 3 maal per jaar naar Brownsberg teruggekeerd om grondmonsters te nemen, zowel ter plaatse als terug in Nederland verder research te doen en dit om te zetten in development. Uiteindelijk resulteerde dit in 2016 tot een oplossing voor het levensbedreigende gevaar voor flora en fauna rondom de goudwinning” aldus Timmer tegen Waterkant.Net.

Begin 2017 zijn diverse Surinaamse instanties benaderd en bezocht en is kenbaar gemaakt dat Gold Water Projects, dé oplossing heeft voor dit immense nationale probleem. Tot nu toe zijn er niet of nauwelijks concrete (re)acties. Inmiddels zijn er plannen om een foundation op te richten om de komende jaren het grondwater te kunnen zuiveren en de natuur te herstellen.

Naast ‘het oplossen’ heeft de foundation; informatie voorziening en ‘het voorkomen van’ ook als kerntaken. De foundation kan alleen opereren mits er voldoende draagvlak is.

Afgelopen weken was de zware vervuiling van het Brownsberg Natuurpark in Suriname volop in het nieuws door een noodkreet van milieuactivist Erlan Sleur die dit filmpje online plaatste: