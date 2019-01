Guyanees in Suriname smokkelde bijna 12 kilo ‘Yami’ onder motorkap van auto

PARAMARIBO/BURNSIDE, 10 jan – De man, bij wie afgelopen Tweede Kerstdag in Suriname vijf grote pakken drugs onder de motorkap van zijn auto werden gevonden, is de 45-jarige Guyanees Wayne B. Dat heeft de politie gisteren bekende gemaakt. Agenten vonden bijna 12 kilogram ‘Yami’, een veredelde vorm van marihuana in de motorruimte van zijn auto (FOTO).

De Guyanees, die reeds jaren in Suriname woonachtig is, reed op die bewuste dag vanuit Nickerie richting Paramaribo. Hij werd tijdens een politie controle te Burnside (Coronie) aangehouden en gecontroleerd. Daar werd de ‘Yami’ aangetroffen en in beslag genomen evenals zijn auto.

De vraag naar yami is de afgelopen jaren toegenomen. Het betreft een veredelde vorm van marihuana, die wordt samengeperst. Yami blijkt een hogere straatwaarde op te leveren dan de meer bekende vorm aldus de politie in Suriname.