VIDEO: Suriname op Vakantiebeurs Utrecht 2019

PARAMARIBO, 8 jan – Morgen, woensdag 9 januari 2019, start in de Jaarbeurs Utrecht de Vakantiebeurs 2019. Meer dan 20 toeristische bedrijven en organisaties die gericht zijn op Suriname en de Cariben zijn op de beurs aanwezig. De eerste dag is een vakdag voor reisprofessionals. Van 10 t/m 13 januari is de beurs open voor het grote publiek.

De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) is dit jaar ook prominent aanwezig en samen met leden als Surinam Airways, Torarica Group of Hotels, Suriname Rondreizen, Access Suriname Travel, Does Travel & Cadushi Tours – Suriname, Purity Tours & Services, Jungle Resort Pingpe, Knini Paati River Resort en Mets Travel & Tours te vinden in stand 11.C054.

In een Radio- en Televisie-serie doet programmamaker Sam Jones vanaf eind van deze week ook verslag. Zijn eerste filmpje:

RTV-serie Suriname op de Vakantiebeurs Utrecht