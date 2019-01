VIDEO: Rapper Angelo King maakt 1.000 kinderen in Suriname blij met cadeaus

PARAMARIBO, 8 jan – De Surinaams-Nederlandse rapper Angelo King is momenteel in Suriname en heeft ook dit jaar een charity actie opgezet. Afgelopen weekend ging hij op pad om 1.000 Surinaamse kinderen, die het niet breed hebben, blij te maken met ‘back to school gifts’. De kinderen kregen diverse cadeaus waaronder speelgoed, ballen maar ook schoenen.

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdammer met Surinaamse roots kinderen in Suriname blij maakt met cadeaus. Elke keer als hij in Suriname is probeert hij een charity activiteit uit te voeren gericht op de kinderen in diverse buurten van Suriname. In 2017 schonk hij ook aan 500 kinderen:

In onderstaand filmpje is het eerste deel van de actie te zien, waarbij kinderen in de rij staan om een gift in ontvangst te nemen: