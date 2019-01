Eerste verkeersdode van 2019 in Suriname is bromfietser

PARAMARIBO, 8 jan – Een 32-jarige bromfietser is de eerste verkeersdode van 2019. De man is afgelopen zondag 6 januari in het ziekenhuis overleden nadat hij op donderdag 3 januari was aangereden door een vrachtwagen in het district Saramacca.

Volgens verklaring van de vrachtwagenchauffeur reden hij en de bromfietser in dezelfde rijrichting over de P. Chandi Shawweg komende vanuit de richting van Uitkijk. Hij en zijn mede inzittende merkten op dat de bromfietser, die voor hun reed, geruime tijd zigzag over de weg reed.

Op een gegeven moment besloot de chauffeur om de bromfietser in te halen. Terwijl hij dat deed zag hij via zijn linker zijspiegel dat de bromfietser naar rechts uitweek en dat hij tegen de linker achterzijde van de vrachtwagen aankwam en op het wegdek viel.

De bromfietser was niet aanspreekbaar en is per ontboden ambulance naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis te Paramaribo vervoert alwaar hij ter verpleging werd opgenomen.