PARAMARIBO – De bestuurder van deze auto in Suriname kan het gelukkig nog navertellen. Zijn auto ging maandagmiddag over de kop in hartje Paramaribo. Het ongeval gebeurde aan de Watermolenstraat in de binnenstad. Hoe het verkeersongeluk precies kon gebeuren is nog niet bekend. Door het ongeval raakte het verkeer in de stad enige tijd gestremd.

