Aardappelen in Suriname zo goed als op

PARAMARIBO, 8 jan – Opmerkelijk bericht vandaag uit Suriname: de meeste winkels in het land hebben geen aardappelen meer op voorraad. En als aardappelen ergens te koop worden aangeboden dan is het voor tweemaal de normale prijs. Volgens Starnieuws heeft de schaarste te maken met het feit dat er met de feestdagen veel meer aardappel is geconsumeerd dan was verwacht.

Veel mensen lopen nu verschillende winkels af op zoek naar aardappelen. Het doet een beetje denken aan de jaren tachtig toen de belangrijkste levensmiddelen schaars waren en mensen in de rij moesten staan om aardappelen of uien te kopen.

Volgens de Surinaamse minister van Handel en Industrie, Stephen Tsang, zal er vanaf 10 januari a.s. weer volop aardappel te koop in Suriname.