Swit watra in teken van verbinding

ROTTERDAM, 7 jan – De jaarlijkse ‘Swit watra alasma’, die in Suriname al een begrip is, moet ook generaties en bevolkingsgroepen in Rotterdam met elkaar verbinden. Dat wil althans ondernemer Fred Fitz-James tot uitdrukking laten brengen met dit jaarlijkse Afro-ritueel. Hij vroeg Nathalie Noslin of zij de ‘Swit watra’ deze keer wilde verzorgen.

“Ik ben moe om te kijken naar Chinese kalenders of kalenders met figuren met zeven of twintig armen”. Fred Fitz-James, een Afro-Surinaamse ondernemer in Rotterdam nam het initiatief om een kalender te maken waarin hij zichzelf herkent. De kalender werd onlangs gepresenteerd op de ‘Swit watra alasma’ waarmee het nieuwe jaar 2019 werd ingeluid.

Met de ‘Swit watra’ wil Fitz James ook generaties en bevolkingsgroepen met elkaar verbinden. Dat lukt aardig want mensen met verschillende achtergronden komen langs om een ‘wasi’ te nemen: veel creolen, hindoestanen (FOTO) maar ook zwarte Amerikanen nemen een proef op de som.

Nathalie Noslin mocht voor de eerste keer de ‘Swit watra’ verzorgen omdat Marian Markelo verhinderd was op deze zesde editie van het nieuwjaarsritueel. In deze RTV-mediaspecial over de ‘Swit watra alasma’, een uitgebreid verslag:

Een verslag van Sam Jones Productions