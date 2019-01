Schrijfster Bea Vianen op 83-jarige leeftijd in Suriname overleden

PARAMARIBO, 7 jan – Schrijfster Bea Vianen is zondag 6 januari 2019 op 83-jarige leeftijd in Suriname overleden. Dat meldt de Werkgroep Caribische Letteren. Zij wordt gerekend tot één van de belangrijkste Caraïbische auteurs van de jaren ’70 van de 20ste eeuw.

Vianen werd geboren in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo en ging in 1957 naar Nederland, maar leefde sedertdien voortdurend periodes aan beide zijden van de oceaan. Zij debuteerde met poëzie en proza in het tijdschrift Soela (1962-1964).

In al haar romans gaat het om de problematiek van vrijheid versus onvrijheid. Zij beschrijft Suriname lyrisch, maar is uiterst kritisch over de sfeer van benauwenis. [Foto (c) Michiel van Kempen]