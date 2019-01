‘Rashied Doekhie is Nickeriaan van het jaar 2018’

NIEUW NICKERIE, 7 jan – Politicus Rashied Doekhie is door lezers van de nieuwssite Actionnieuws Suriname en kijkers van Ishara TV uitgeroepen tot Nickeriaan van het jaar 2018. In totaal brachten 3.642 mensen hun stem uit in de populairiteitsmeting die de site van 16 december t/m 2 januari hield. Ze konden stemmen op 10 personen en 60% van de stemmen ging naar Doekhie. Van de overige stemmen ging 19% naar jeugdparlementariĆ«r Abdul en 7% naar Willam Waidoe, aldus Actionnieuws.

Afgelopen zaterdag is het team van Ishara TV thuis bij Doekhie geweest, die aangaf tevreden te zijn met de eerste plaats. De NDP politicus had een eerste plaats notering niet verwacht, omdat hij poltiek minder actief is. Gezien zijn leeftijd denkt hij niet actief te zullen participeren in de politek, maar zal waar mogelijk en nodig de jongeren ondersteunen.

Doekhie kreeg een kantooragenda en Parker pen kado en de andere twee een kantooragenda.