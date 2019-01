Nederlandse smokkelaar schrijft boek over drugshandel met Suriname

HEEMSKERK, 7 jan – De Nederlandse smokkelaar Raymond K. (51) heeft onlangs een boek geschreven waarin hij Suriname noemt als schakel in wapen- en drugstransporten. In het boek met de titel De Suriname Connectie schrijft Raymond over een avontuurlijke zeiltocht op een 11 meter lang jacht ‘De Esmeralda’ van Tenerife tot een laadpunt voor de Surinaamse kust.

De smokkelaar uit Heemskerk liep tijdens een ander drugstransport tegen de lamp en zit zijn straf momenteel uit in Brazilië. Daar schreef hij het boek over de Surinaamse Connectie; over hoe hij wapens ruilde voor pakken coke in Suriname.



Het is niet zijn eerste boek. ‘Kapitein Coke’ was de titel van het eerste boek dat hij in gevangenschap schreef. Daarin vertelt hij hoe hij als automonteur in Beverwijk een spannender bestaan zocht: dat werden diefstallen.