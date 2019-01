Inzegening nieuwe SLM Boeing 737-700 in Suriname

PARAMARIBO, 7 jan – De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij heeft op zondag 6 januari 2019 door middel van een inzegening die geestelijken uit de christelijke -, hindoe- en moslimgemeenschap hebben verricht, haar jongste ‘Sabaku’ in Suriname in gebruik genomen.

Het vliegtuig, een Boeing 737-700, draagt als naam ‘District of Brokopondo’. Door deze naamgevingkoppelt de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) de krachtige dynamiek van dit district aan haar nieuwste aanwinst. Brokopondo is een bruisend district waarin de bewoners potentie en daadkracht hand in hand laten gaan en die vervolgens omzetten in succesvol ondernemerschap.

Met de vernoeming van het nieuwe vliegtuig geeft de SLM de richting aan die onze nationale carrier opgaat; de naam staat voor het vertrouwen dat de SLM heeft in de nabije toekomst.

PZ-TCT is de registratiecode van het tweede vliegtuig van de SLM uit de 737-700 serie. Dit toestel zal worden ingezet op de regionale routes en biedt plaats aan 120 economy class en 8 business class passagiers.