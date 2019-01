Zware vervuiling van Irene vallen in Suriname door goudzoekers

PARAMARIBO, 6 jan – De bekende Irene watervallen in het Brownsberg Natuurpark hebben te maken met zware vervuiling. Deze vervuiling wordt veroorzaakt door de activiteiten van goudzoekers. En de regering van Suriname doet er niets aan zegt milieuactivist Erlan Sleur. Op zijn Facebook pagina plaatste hij deze week onderstaand filmpje over de zwaar vervuilde watervallen.

“Nadat we eerder al beelden van de Leo vallen hadden gekregen over de zware vervuiling, kunnen we de belangrijkste hotspot ‘Irene vallen’ daar ook aan toevoegen” aldus Sleur. Nadat bekend was dat er illegale goudzoekers bij de Leovallen opereerden, heeft de regering na ruim 3 weken nog geen ene vinger uitgestoken zegt een boze Sleur.

“De totale vernietiging van onze natuur door deze regering en het gehele kliekje er omheen (Paars maar ook kapitaal krachtige VHPers die flink mee eten) is volop ingezet met het enige doel ‘zakken vullen'” schrijft Sleur op zijn Facebook pagina.