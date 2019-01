Vermiste man dood in goot achter zijn huis gevonden in Suriname

PARAMARIBO, 6 jan – Een man die sedert gisteravond vermist werd in Suriname, is vanmiddag dood terug gevonden. Het ontzielde lichaam van de man werd aangetroffen in een goot achter zijn woning in Paramaribo. Zijn dood werd vastgesteld door een arts. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Mogelijk is de man verdronken, maar dat is nog niet duidelijk. De politie in Suriname heeft de zaak in onderzoek. Op de foto wordt het lichaam van de man door het uitvaartbedrijf uit de lijkenauto gehaald. Later meer.

UPDATE: volgens media in Suriname gaat het om een 65-jarige man. Hij raakte zaterdag in trance en rende het bos in.

Filmpje: