Regering Suriname wil verbod op transport boomstammen over de weg

PARAMARIBO, 6 jan – De regering in Suriname is voornemens een verbod te leggen op het transport van boomstammen over de weg. “Door de toenemende verkeersdrukte, maar meer nog ter bescherming van onze dure wegen tegen beschadiging, zal het zware transport, waaronder het transport van boomstammen, zoveel mogelijk over water plaats dienen te vinden” zei president Bouterse afgelopen week.

Met deze maatregel wil de regering onveilige situaties van overbeladen trucks met houtblokken, die mogelijk een gevaar vormen voor mede-weggebruikers, terug dringen. Ook ontstaat er minder schade aan wegen.

Volgens de president is de maatregel ook voor ondernemers gunstig want ze hebben minder onkosten. Transport over water goedkoper is volgens de president goedkoper dan transport over de weg.

De grote trucks met boomstammen waren de laatste tijd vaak in het nieuws vanwege diverse incidenten. In sommige gevallen greep de politie meteen in, om erger te voorkomen.

Boomstammen vallen van truck en beschadigen auto in Suriname – Foto: Ernesto de Rooy/Facebook

Opnieuw incident in Suriname met zware boomstammen op truck – Foto: Karin Rack-Walcott