PARAMARIBO, 5 jan – Vandaag vindt in Groningen (district Saramacca) de begrafenis plaats van 8 overleden bewoners van het Inheemse dorp Grankreek. Ze kwamen om na het bootongeluk op de Coppename rivier in de ochtend van 27 op 28 december 2018.

Gisteravond was er een ‘singi neti’ in het dorp waarbij ook de president van Suriname aanwezig was. De pijn en verdriet waren af te lezen op alle gezichten in het eerdergenoemd Inheemse dorp, schrijft het Nationaal Informatie Instituut.