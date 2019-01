Groeiend aantal politieagenten in Suriname vorig jaar in de fout

PARAMARIBO, 4 jan – Een groeiend aantal politieagenten in Suriname is het afgelopen jaar in de fout gegaan. Op nummer 1 op de lijst van toegenomen ‘onsmakelijkheden’ binnen het Korps Politie Suriname (KPS) staat geweld binnen de huiselijke relatie bij politieagenten. Ook het toepassen van politiegeweld bij arrestaties komt veel voor bij het korps, zegt procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday.

De PG bracht dit afgelopen week naar voren bij de jaarafsluiting van het KPS schrijft dagblad De Ware Tijd (dWT). Hij maakte duidelijk dat deze ontwikkeling de autoriteiten zorgen baart. “Het Openbaar Ministerie heeft met ‘bloedend hart’ moeten vaststellen dat het aantal onderzoeken bij de afdeling Onderzoek Politionele Zaken (OPZ) een stijgende trend vertoont” aldus Baidjnath Panday.

Deze negatieve zaken mogen zich volgens de PG niet voortzetten in 2019. “Wij zullen sterke maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat politiemensen over de schreef gaan. Iedere dag biedt nieuwe kansen en kan een mooie dag worden. Het is aan u om dit mooie te realiseren en niet in de fout te gaan” luidde zijn dringende oproep volgens dWT.