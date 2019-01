Familie en vrienden reageren geschokt op dood Gaitrie (43) uit Rijswijk

RIJSWIJK, 4 jan – Een vakantie in Suriname, die de 43-jarige Gaitrie Jagroep uit Rijswijk samen met haar partner Mohamed K. (53) en haar 4-jarig zoontje vierde, is donderdag wreed geëindigd. De vrouw werd door haar partner gewurgd en vond daarbij de dood. Familie en vrienden reageren geschokt. ‘RIP Gaitrie, je zei me altijd dat je bang was voor deze man en nu heeft hij je dood gemaakt‘ zegt een van hen op Facebook.

Het gezin dat de Nederlandse nationaliteit bezit ging op 27 november 2018 naar Suriname en zou op 3 januari 2019 terugvliegen. Volgens een verklaring van de man zouden de twee bijna de hele vakantie ruzie gehad hebben. Die ruzie kwam donderdag tot een hoogtepunt toen Gaitrie hem aangevallen zou hebben met een kapmes. Mohamed verklaarde tegenover de politie in Suriname dat hij met een hand het kapmes tegenhield en met de andere hand haar keel dichtkneep, met alle gevolgen van dien.

In juli 2018 namen ze samen nog bovenstaande foto met de 4-jarige zoon op de voorgrond. Het kindje zal bij familieleden in Suriname worden ondergebracht.