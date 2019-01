Blue Wing Airlines uit Suriname nog steeds op lijst minst veilige luchtvaartmaatschappijen

PARAMARIBO, 4 jan – Blue Wing Airlines staat nog steeds op de lijst van minst veilige luchtvaartmaatschappijen. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de website Airlineratings.com. Naast Blue Wing staan ook Ariana Afghan Airlines, Kam Air (Afghanistan) en Trigana Air Service (Indonesië) op die lijst meldt Luchtvaartnieuws.nl

Blue Wing Airlines is een luchtvaartmaatschappij uit Suriname die regionale vluchten naar en in het binnenland verzorgt. De thuisbasis van Blue Wing Airlines is de regionale luchthaven van Paramaribo, Zorg en Hoop. Het bedrijf kende verschillende ongevallen en staat daarom sinds 2010 op de zwarte lijst van de Europese Unie, waar het bedrijf ook al op stond in 2006 en 2007.

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is volgens het onderzoek de veiligste luchtvaartmaatschappij van 2019.