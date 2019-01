Autobestuurder in Suriname krijgt hartstilstand in het verkeer

PARAMARIBO, 4 jan – Hij is niet de eerste verkeersdode van 2019, maar wel de eerste dode in het verkeer. Een autobestuurder is donderdag in het verkeer komen te overlijden. Vermoedelijk na een hartstilstand schrijft Dagblad Suriname.

Volgens de krant reed de man over de Magentakanaalweg toen hij plotseling onwel werd. Volgens een inzittende had de bestuurder ineens pijn op de borst en maakte hij plotseling een linkse manoeuvre. Hierdoor klapte hij tegen een stilstaand voertuig. Twee inzittenden gaven aan dat de bestuurder daarna niet meer bewoog.

De man werd terstond naar een huisarts gebracht, maar bij aankomst bleek dat hij onderweg reeds het leven had gelaten.