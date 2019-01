Winkelpand Chiu Hung in Suriname twee keer eerder in brand gevlogen

PARAMARIBO, 2 jan – De felle brand die afgelopen nieuwjaarsdag woedde in het winkelpand van Chiu Hung, was niet de eerste. Volgens brandweervoorlichter Olton Pinas is het pand voor de 3e keer in de as gelegd. De eerste keer was in 1962. Toen vielen er 7 doden. De tweede keer was in 1991.

Bij de brand afgelopen dinsdag zijn er twee slachtoffers afgevoerd naar de spoedeisende hulp. Het gaat om een brandweerman en een burger. Bij de tragische brand in 1962 verloren vier vrouwen en drie kinderen het leven. De oorzaak was toen het afgaan van vuurwerk in de winkel.

Een nieuwsbericht hierover van december 1962: