Tot nu toe 10 vuurwerkslachtoffers in Suriname; goed verlopen pagara estafette

PARAMARIBO, 2 jan – De brandweer in Suriname had weliswaar gehoopt op nul vuurwerkslachtoffers dit jaar, maar dat is niet gelukt. Het aantal slachtoffers landelijk is, tot en met 1 januari in de middag, uitgekomen op 10. Dat zegt het hoofd van de Voorlichtingsdienst van het Korps Brandweer Suriname (KBS), Ulrich Coats.

In Paramaribo zijn er tot nu toe 9 slachtoffers geregistreerd en in Nickerie 1. Het aantal is dit jaar iets gedaald ten opzichte van vorig jaar toen er 12 slachtoffers vielen. In de jaren daarvoor ging het nog om gemiddeld 25 personen.

Volgens de brandweer zijn het juist de laatste momenten van het oude jaar en de eerste uren van het nieuwe jaar dat de meeste slachtoffers worden geregistreerd. De afschietperiode duurt tot en met vandaag 2 januari 2019, dus er is nog een kans op meer slachtoffers, alhoewel dat natuurlijk niet te hopen is.

Ook de welbekende Pagara Estafette op oudjaarsdag in de binnenstad van Paramaribo is goed verlopen: