Beenie Man op Dancehall meets Urban feest van hotel Torarica in Suriname

PARAMARIBO, 2 jan – De Jamaicaanse Dancehall King Beenie Man is de hoofdattractie van de ‘Los ! Dancehall meets Urban party’ van hotel Torarica. Deze wordt op donderdag 3 januari gehouden. Beenie Man heeft eerder grote shows in Suriname gedaan. Zijn laatste was 2014.

In 2017 verraste hij de Surinaame fans met een optreden tijdens het Torarica Urban Festival. De Jamaicaanse Dancehall King heeft een song met de Surinaamse dancehall artieste Poppe opgenomen. Het gaat om het nummer ‘A So it Go’.

Verder staan in de line up van de Los! Dancehall meet urban party van hotel Torarica de rapper DopeBwoy en dj Freddy Moreira uit Nederland.