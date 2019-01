Politieman op slippers aan het werk in Suriname krijgt straf

PARAMARIBO, 1 jan – Een politieman van het korps in Suriname kan binnenkort tuchtrechtelijk worden gestraft. De reden daarvoor is dat de man in kwestie het presteerde om gekleed in uniform, met slippers aan zijn voeten in plaats van het voorgeschreven schoeisel, zijn functie uitoefende.

De zaak kwam aan het rollen toen bovenstaande foto via social media werd verspreid. Dagblad Suriname pikte het verhaal op en maakte een bericht over de agent. De politieman is te werk gesteld in Nickerie en was op die bewuste dag in verband met zijn bevordering naar Paramaribo. In de wagen trok hij zijn schoeisel uit en trok slippers aan. In die uitrusting begaf hij zich naar de winkel aldus Dagblad Suriname.

De krant sprak met een woordvoerder van de politie die aangaf dat de agent in wordt gebreke gesteld. “Het is in het Reglement Algemeen Politie aangegeven hoe een politieambtenaar gekleed moet gaan. Handelingen in strijd met dit reglement leveren een ernstig plichtverzuim op. Hij kan op basis hiervan tuchtrechtelijk worden gestraft” aldus een woordvoerder tegen de krant.