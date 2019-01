Moeder die ziek is in NL moet van IND toch terug naar Suriname

AMSTERDAM, 1 jan – Een 75-jarige Surinaamse vrouw die drie maanden geleden naar Nederland kwam en in Amsterdam ernstig ziek werd, dreigt morgen -ondanks haar ziekte- op het vliegtuig terug naar Suriname gezet te worden door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Nederland. Haar 54-jarige dochter in Amsterdam heeft er alles aan gedaan om haar moeder in Nederland te houden, maar tevergeefs schrijft Het Parool.

De twee hebben alleen elkaar nog; de dochter in Nederland is enigst kind en de vrouw uit Suriname heeft daar geen familie en haar broer en man zijn reeds overleden. Vandaar dat moeder en dochter op elkaar zijn aangewezen. Terugkeren naar Suriname voor de 75-jarige vrouw is geen optie. Ze heeft de juiste zorg nodig, maar die kan ze in Suriname niet krijgen.

De IND heeft daar echter geen boodschap aan en is standvastig. De aanvraag voor een verblijfsvergunning is zowel in de rechtszaak als in het hoger beroep afgewezen. “De IND doet alsof we geen mensen zijn. Hoe lang heeft mijn moeder nog te leven? Vijf jaar? Misschien zes. En dan nog zo moeilijk doen. Keihard zijn ze” zegt de dochter tegen de krant.