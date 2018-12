Grote Owru Yari viering op ‘BakkaNa’ in de Maassilo Rotterdam

ROTTERDAM, 31 dec – Op Oudjaarsdag, maandag 31 december 2018, nemen we van 14.30u ’s middags tot 21.30u ’s avonds afscheid van 2018 in de Maassilo Rotterdam! En dat doen we weer op de unieke en traditionele BakkaNa Party net zoals in Suriname!

BakkaNa is echter allang geen gewone party meer maar een heus Indoor Festival in 3 Area’s, waar we midden in de winter op z’n Surinaams het ‘oude jaar’ wegdansen met met live artiesten, bands en top DJ’s en natuurlijk: KAWINA & BORGOE!

Voor de muziek zorgen POKE(live), FRENNA(live) met SFB(live), DYNA, MYSTERY GUESTS(live), F1RSTMAN(live), LA FIESTA (live band), ROBIN, ROXETTE, ONDROFENI (live band), PATRICK PAUL, STIEKZ, CHARISSA JONG, JAYH MARTINA, SAM SOSA, DUANE FRANKLIN, MIKE MOTION, HOSE MENDEZ, SENZY, MEO MANIA, MC D-JAY, MC RAFFI, MC LACO and many more!

Kaarten zijn online te koop via www.bakkana.party of vanaf 14.30u aan de deur. Bekijk de aftermovie van vorig jaar: