Jack Mangalie maakt debuut met Almere City FC in het betaald voetbal

ALMERE, 30 dec – Het jaar 2018 loopt op z’n einde. Voor Jack Mangalie was het een fantastisch jaar. Waterkant sprak met hem over zijn debuut met Suriname en Almere City FC.

“Het was allemaal wel spannend toen ik donderdagmiddag 1 november hoorde dat ik bij de selectiestaf van Almere City FC zat. Een mooi moment. Na de wedstrijd kreeg ik veel berichten van mijn collega’s, vrienden en familie. Maar ik moest de volgende dag gewoon weer trainen en voorbereiden op de volgende wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden.

Het besef kwam eigenlijk pas echt nadat ik de wedstrijd terug keek op de tv.

Het is toch allemaal hier begonnen, zo leerde ik de vaardigheid aan om spelers te managen en dat steeds meer naar een hoger niveau. Voor deze mooie stap ben ik Almere City FC en de trainersstaf erg dankbaar.”

Je hebt ook je debuut gemaakt met Suriname op een WK kwalificatie?



Klopt, het is ontzettend mooi om uit te komen voor Suriname. Je speelt wel voor het volk en dat is een grote eer. Voor de wedstrijd word het Surinaams volkslied gezongen en dat voelt toch speciaal, alle verbondenheid met het land en met iedereen. Voetbal is in Suriname de sport.

WK kwalificatie wedstrijden betekent hoogste mondiale niveau en totaal ander voetbalcultuur?



Deze wedstrijden zijn mooi om te spelen. Je leert heel veel, de ervaring om tegen Zuid Amerikaanse landen te spelen is verfrissend en leerzaam. De emotie en de druk is toch anders want het hele land kijkt mee.

Een wedstrijd in juni 2015 tegen Nicaragua voor de WK kwalificatie Rusland 2018?



Het is een onbeschrijfelijk gevoel, als je in het stadion staat in Zuid Amerika (tussen de 15.000 en 20.000 fanatieke supporters) en er komt een orkaan van geluid op je af, het is niet te geloven.

Debuut Concacaf Nations League

De CONCACAF Nations League is een internationale landencompetitie van de CONCACAF, de bond van gebieden in en rond Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Suriname is volop in de race voor plaatsing Gold Cup.

Inderdaad, bij plaatsing kan het zomaar zijn dat Suriname tegen de top van Concacaf kan spelen, landen als Mexico, VS, Costa Rica en Panama, voetballanden met een WK ervaring.

In November was Jamaica de tegenstander, ook een land dat historie schreef door mee te doen op een groot mondiaal toernooi.

Welke gevoel heerst nu bij jou?

Een trots gevoel waarbij wij het als groep goed hebben gedaan. Elke ervaring telt en dat maakt dat wij samen als team groeien.

Dit alles is voor mij nu al een onvergetelijke ervaring. Deze internationale ervaring geeft me wel vertrouwen.

Het is geweldig om met Almere City FC en Suriname voor de prijzen te spelen.

Almere City FC “jong, eigenwijs en ambitieus” is toch de club waar je de kansen krijgt. Zo hebben de spelers Vincent Janssen en Pablo Rosario ook hun debuut gemaakt als speler in het eerste elftal. Dit is zowel nationaal als internationaal een prachtige reclame voor de club.

Komende dagen ben ik een paar dagen vrij met de feestdagen, dan ga ik vooral na genieten van alle momenten die zijn geweest.