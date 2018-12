Eerste vuurwerkslachtoffer Suriname is 14-jarige uit Nickerie

PARAMARIBO/NIEUW-NICKERIE, 30 dec – Als het aan de brandweer in Suriname ligt, vallen er dit jaar nul vuurwerkslachtoffers. Helaas zal dit niet het geval zijn, want het eerste slachtoffer van vuurwerk in Suriname is dit weekend al gevallen. Een veertienjarige jongen uit Nickerie liep 2e graads brandwonden op bij het afschieten van vuurwerk.

De verwondingen waren in het gelaat en rondom zijn ogen. De jongen is door de oogarts en het team van de Spoedeisende Hulp van het Mungra Medisch Centrum behandeld. Hij mocht na de behandeling naar huis, aldus Starnieuws.

Vorig jaar had Nickerie geen enkele vuurwerkslachtoffer.