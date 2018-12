Zeven mensen vermist na bootongeluk in Suriname

PARAMARIBO/KALEBASKREEK, 28 dec – Bij een bootongeluk op de Coppenamerivier in Suriname zijn vrijdag zeker zeven mensen vermist. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT). Volgens een woordvoerder van de politie in Suriname waren er meer dan 30 mensen aan boord. De politie spreekt van 13 vermisten. Ook zouden er inmiddels 3 lichamen geborgen zijn.

dWT verneemt dat de boot 00.00 uur in de ochtend is vertrokken van Corneliskondre aan de Wayamborivier en richting Boskamp. Het ongeluk zou gebeurt zijn nabij het inheemse dorp Kalebaskreek. Een man heeft zichzelf en zijn zoon nog kunnen redden aldus de krant.

De politie te Calcutta kreeg omstreeks 05.45u een melding dat de boot was gekapseisd. Zij riep daarbij de hulp in van de marine van het Nationaal Leger van Suriname. Enkele opvarenden werden in veiligheid gebracht door dorpelingen.

Het is nog niet duidelijk hoe de boot is gezonken. De zoekactie op de Coppenamerivier naar vermisten is gaande.

[Dit artikel wordt constant bijgewerkt]