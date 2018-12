Douane onderschept drugs uit Suriname rondom Kerst

ROTTERDAM, 28 dec – De Douane in Rotterdam heeft rondom de Kerstdagen bij verschillende controles meerdere partijen cocaïne aangetroffen in de haven van Rotterdam. In totaal werd er bijna 4.000 kilo drugs verdeeld over tien partijen in beslag genomen en vernietigd. Een van de herkomstlanden is Suriname meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

Naast Suriname waren de de partijen afkomstig uit Brazilië, Ecuador en de Dominicaanse Republiek. De drugs werden op diverse plekken aangetroffen in bijvoorbeeld de constructies van containers, maar ook in de lading verstopt tussen vis en tropisch fruit.

Eén van de vangsten vond plaats op een terminal, waarbij een partij van 245 kilo cocaïne in beslag werd genomen. Die zat verstopt in verschillende tassen. Tot nu toe zijn er twee verdachten aangehouden in relatie tot één van de vangsten. Er is één verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris en voor 14 dagen in bewaring gesteld.