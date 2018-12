Taxi chauffeur verstopt pakken drugs bovenop de motor van zijn auto

BURNSIDE, 26 dec – Een taxichauffeur in Coronie liep op Eerste Kerstdag tegen de lamp toen hij gecontroleerd werd door de politie in Suriname. De man bleek drugs te hebben verstopt onder de motorkap van zijn auto. Toen agenten van de post Burnside de man controleerden ontdekten ze maar liefst vijf grote pakken drugs (foto) schrijft Actionnieuws Suriname.

De drugs waren goed verpakt en verborgen op een nogal aparte plek: bovenop de motor van zijn auto in de motorruimte. Om welke drugs het gaat en wat het gewicht is, is nog niet bekend. De man werd direct aangehouden en de vijf pakken drugs werden in beslag genomen.

De zaak is momenteel in onderzoek bij de politie. Later meer. Het bericht van Actionnieuws Suriname: