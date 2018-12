Brunswijk reageert op bericht over geld strooien vanuit heli in Suriname

PARAMARIBO, 26 dec – Ronnie Brunswijk heeft op zijn eigen Facebook pagina een reactie geplaatst over het bericht dat hij geld vanuit een helikopter zou hebben gestrooid boven een dorp in Suriname. “Ik geef wanneer ik kan, omdat ik weet hoe het is als je niet hebt. Ik weet wat ‘pienaren’ is” aldus Brunswijk.

“De man wan mim de lek de man, mi moes ter mi money na bangi, Terwijl me shie fa sma e pina. Mim go strooi nanga money in doro sei kondre, lek te de gudu man e go tap vakantie?” zegt hij op Facebook.

“Elk mens is schuldig voor het goed, dat hij niet gedaan heeft. Ik weet hoe het voelt om dagen lang, ik herhaal; dagen lang niet gegeten te hebben. Ik strooi niet, dus wordt maar boos omdat Bravo mensen helpt. Haal die balk uit je oog, wie heb jij vandaag geholpen?” aldus de politicus. Het bericht op Facebook: