Edgar (Bugru) Burgos van Trafassi kondigt nieuwe muziek aan

PARAMARIBO, 25 dec – In 2019 kunnen we nieuwe muziek van Edgar (Bugru) Burgos verwachten. Dit onthulde de voorman van de populaire band Trafassi in een interview met Henk van Vliet, tijdens het televisieprogramma ‘In The Spotlight’ van de STVS in Suriname.

‘Bugru’ vertoeft momenteel in Suriname met de kasekogroep de Fun Masters uit Nederland in verband met hun ‘Return of The Legends Tour’. Hij zegt geen platen te maken maar alleen hits. “Songs als ‘Wasmasjien’, ‘Lollipop’ en ‘Pumm Pum Sexy’, die ik een aantal jaren geleden heb gemaakt zijn nog steeds hits”, merkte hij op.

Voor Trafassi maakte Bugru deel uit van de Happy Boys. Na het uiteenvallen van deze groep richtte hij in 1981 met een paar oud-leden een nieuwe band op: Trafassi (Surinaams voor “op een andere manier”). Het eerste nummer dat hij voor Trafassi schreef was ‘Brombere’ (1982).

Trafassi begon als kaseko-formatie, maar ontwikkelde zich geleidelijk aan tot allround-band met nummers in het Surinaams, Nederlands en Engels.