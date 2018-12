Regenwateropvangproject voorziet in schoon drinkwater voor dorp in Suriname

PARAMARIBO, 24 dec – Een jongen wast zijn handen enthousiast met schoon water uit een opslagtank midden in het Marrondorp Asigron (Brokopondo). Het regenwaterproject is afgelopen dinsdag officieel opgeleverd in Suriname. Zesenzestig huishoudens in het dorp participeren in het project dat voorziet in schoon drinkwater. Het project ‘Regenwateropvangproject (RWH)’ kost circa US$ 125.000.

De dorpelingen zijn getraind in het vervaardigen van installaties om drinkwater verantwoord op te vangen en op te slaan. Deelnemende huishoudens leveren periodiek een financiële bijdrage aan de kas van de Waterraad van het dorp. Die gelden zullen worden ingezet om de operatie draaiende te houden.

Het project is uitgevoerd door de stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) met financieringen van het Japan Caribbean Climate Change Partnership en het United Nations Development Programme (UNDP). Andere partners in het project zijn: Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG); de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) in Suriname.