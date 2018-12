Baby ocelot geboren in dierentuin Suriname

PARAMARIBO, 24 dec – Lief berichtje uit de Paramaribo Zoo in Suriname. Onlangs is daar een ocelot geboren. De baby ocelot werd op 21 december gepresenteerd aan het Surinaams publiek. De trotse ouders van het dier zijn 9 jaar oud. De vader heet Kimani en de moeder Kitana meldt een woordvoerder van de dierentuin in Suriname.

De ocelot of pardelkat (Leopardus pardalis) is een kleine katachtige die samen met de margay, de tijgerkat, de Geoffroykat en de nachtkat tot de groep van de pardelkatten behoort. De ocelot leeft van Midden-Amerika tot in Zuid-Amerika en komt dus veel in Suriname voor.

Bekijk de eerste beelden van het diertje: