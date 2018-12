The Uprisers catch a fire tour 2019

AMSTERDAM, 21 dec – De band The Uprisers is een Nederlandse band met een mix van internationale invloeden. Oprichters zijn bassist Lothar Rozenblad uit Suriname en de Curaçaose drummer Jopie Jacobus. Met een aantal jonge muzikanten namen zij hun eigen nummers op in de studio: de Surinaamse klassieke violist Armando Jubitana, op lead en slaggitaar de gitarist Jose Inchausti afkomstig uit Venezuela en de Nederlandse zangeres Pleuni Cost. Vervolgens zijn hier op slaggitaar Edward Bauer en backing vocals Nicole Tetteroo nog bijgekomen.

In 2016 deed de formatie The Uprisers mee met de Floodfest Band Contest USA, georganiseerd door snarenfabrikant Ernie Ball. Met hun nummer ‘Way back home’ behaalde de band hier de tweede plaats. In 2017 heeft de band een kleine tour door Nederland gedaan met als hoogtepunten Headliner op festival Fete De Lamusica in Amersfoort, een optreden in de Melkweg Amsterdam en op het Centraal station van Antwerpen.

In 2018 werd een rustperiode ingelast om nieuwe liedjes te componeren en repeteren. De bandleden zijn zich momenteel aan het voorbereiden op hun Catch a Fire Tour in 2019.